Back in the USSR. Кремль заявил об обсуждении Путиным и Трампом "гонки вооружений"

Президент России Владимир Путин решил координировать с США усилия по "ограничению гонки вооружений".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях… В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - сказано в сообщении.

1 марта президент России Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем. Путин выразил уверенность, что теперь ПРО США бессмысленна перед новыми российскими ракетными системами.

Гиперзвуковой ракетный комплекс на базе МиГ-31 получил название Кинжал. Согласно заявлению российских военных, он может поражать цели на дальности 2000 км. Комплекс поставлен на вооружение на аэродромах Южного военного округа с 1 декабря 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой только прошла первые испытания и еще не получила название.

В Пенатоге заявили, что США способны ответить на все возможные угрозы со стороны России, невзирая на российское ядерное вооружение.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Они не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому курсу", – заверил председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.