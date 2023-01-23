Несмотря на членство в НАТО. Кандидат в президенты Чехии заявил, что не будет отправлять военных в Польшу и страны Балтии в случае нападения РФ 23 января, 08:55 Андрей Бабиш (Фото:FinnishGovernment/flickr)

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что не будет отправлять чешских военных в Польшу и страны Балтии, если Россия нападет.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в воскресенье, 22 января.

«Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что сказал, что он не будет отправлять солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом», — сообщил Йозвяк.

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Отвечая на слова журналиста о том, что отправка солдат — это обязательство стран НАТО, Бабиш сказал: «Я хочу мира».

В Чехии оппозиционная партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша ANO одержала победу в большинстве крупных городов страны на муниципальных выборах.

Правительство во главе с Бабишем, против которого возбуждено несколько уголовных дел, ушло в отставку в ноябре прошлого года. В январе 2023 года в Чехии состоятся президентские выборы. Действующий президент Милош Земан не имеет права баллотироваться еще раз из-за ограничений в два срока.