Бабченко: Фактически Россия уже поглотила Беларусь, ей остается оформить этот "брак" юридически Сегодня, 11:18 1217 Цей матеріал також доступний українською Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Поглощение Беларуси Россией фактически уже состоялось, и этот "брак" РФ остается оформить юридически, считает блогер и соведущий программы Справа двох на Радио НВ Аркадий Бабченко.

"По факту это поглощение уже состоялось, и этот "брак" надо оформить только юридически <...> В Беларуси русский язык фактически уже официальный государственный; Первый канал там вещает вовсю, как у себя дома; культура и все эти совместные поездки - Киркоров что там, что здесь; ну и плюс, конечно же, совместные [военные] учения", - отметил он в эфире Радио НВ.

По мнению Бабченко, в результате подобной политики Беларуси по отношению к России, сейчас белорусский президент Александр Лукашенко вынужден проводить совещания по вопросу российского давления с высшим руководством страны.

Напомним, в середине декабря белорусское издание Наша Ніва сообщило, что президент Беларуси провел совещание по вопросу российского давления с высшим руководством страны и призвал "до конца стоять за независимость".