Спикер президента Турции рассказал о плане эвакуации раненых бойцов с Азовстали по морю. Он все еще «на столе», несмотря на несогласие РФ 14 мая, 18:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Турция предложила провести морскую эвакуацию сотен раненых защитников завода Азовсталь. Такой план остается «на столе», хотя Россия на него не согласилась.

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Об этом спикер турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал в интервью Reuters.

По его словам, подобный вариант эвакуации обсуждался с президентом Владимиром Зеленским две недели назад. Согласно плану, эвакуированных доставят наземным транспортом в порт Бердянска, а затем их заберет турецкое судно, которое перевезет военных через Черное море в Стамбул.

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«Если это можно сделать таким образом, мы с радостью это сделаем. Мы готовы. Фактически наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и мирных жителей в Турцию», — заявил Калын.

Украина и Россия не сразу прокомментировали агентству возможность эвакуации по морю. По словам спикера Эрдогана, позиция Москвы «меняется с каждым днем».

О готовности эвакуировать раненых и гражданских из блокадного Мариуполя Анкара заявляла еще в начале апреля. 12 мая лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, что турецкая сторона предлагала Кремлю направить для эвакуации защитников города корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован. По его словам, глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия согласна выпустить гражданское население, а военнослужащие должны «сдаться».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пытается привлечь к эвакуации защитников с Азовстали третьи страны. В процессе принимают участие Израиль, Турция и Швейцария.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали — тяжелораненых и медиков.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру extraction (экстракции).

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