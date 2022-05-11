Папа римский встретился с женами двух офицеров Азова 11 мая, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Жены азовцев (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В среду, 11 мая папа римский Франциск встретился с женами двух офицеров Азова, которые сейчас находятся на заводе Азовсталь.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает ANSA.

Известно, что жены азовцев недавно написали понтифику письмо о своих мужьях и получили неожиданное приглашение на встречу.

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«Будем надеяться, что эта встреча даст нам шанс спасти их жизни», — сказали они.



Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщала, что на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.



Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.

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