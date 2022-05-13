Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мировое сообщество помочь эвакуировать военных и гражданских с Азовстали

13 мая, 13:39
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Разрушенные объекты Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные объекты Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Второй, третий и пятый президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировому сообществу с призывом помочь эвакуировать военных и гражданских с Азовстали.

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«Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, второй, третий и пятый Президенты Украины, обращаемся к руководителям стран мира. К государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канады, Китаю, Турции и другим, а также ООН», — говорится в обращении.

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В обращении сказано, что «шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла».

«Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас хочет скрыть следы своих преступлений», — говорится в обращении.

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Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Петр Порошенко Леонид Кучма Виктор Ющенко Азовсталь Война России против Украины

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