Спасите защитников Азовстали. На Манхэттене прошла акция в поддержку Мариуполя 15 мая, 05:41 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь постоянно обстреливают оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Манхэттене в центре Нью-Йорка состоялась акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на Азовстали. Сотни людей с украинской символикой и лозунгами собрались на Тайм Сквер.

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Об этом сообщает Укринформ.



Люди пытались привлечь внимание США и международного сообщества к тяжелой ситуации, которая сложилась в Мариуполе.

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«Украинская община прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к защитникам нашей демократии в городе Мариуполе, — сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. — То, что Россия делает там, открыло лицо российских властей для всего мира».

По его словам, именно благодаря общим усилиям украинцев в разных странах мир видят, что там происходит, а турецкое правительство выразило готовность эвакуировать раненых защитников Мариуполя.

Он в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем оружии, более жестких санкциях против РФ и активной финансовой поддержке.

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