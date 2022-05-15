Спасите защитников Азовстали. На Манхэттене прошла акция в поддержку Мариуполя
Азовсталь постоянно обстреливают оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На Манхэттене в центре Нью-Йорка состоялась акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на Азовстали. Сотни людей с украинской символикой и лозунгами собрались на Тайм Сквер.
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Об этом сообщает Укринформ.
Люди пытались привлечь внимание США и международного сообщества к тяжелой ситуации, которая сложилась в Мариуполе.
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«Украинская община прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к защитникам нашей демократии в городе Мариуполе, — сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. — То, что Россия делает там, открыло лицо российских властей для всего мира».
По его словам, именно благодаря общим усилиям украинцев в разных странах мир видят, что там происходит, а турецкое правительство выразило готовность эвакуировать раненых защитников Мариуполя.
Он в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем оружии, более жестких санкциях против РФ и активной финансовой поддержке.
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