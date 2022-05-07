Применить процедуру extraction. Инициативная группа Первого декабря призвала европейских лидеров помочь вывести людей с Азовстали 7 мая, 14:19 Цей матеріал також доступний українською 6 мая с завода Азовсталь удалось эвакуировать 50 детей (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Инициативная группа Первого декабря обратилась к европейским лидерам с призывом применить процедуру extraction и спасти людей, находящихся сейчас на заводе Азовсталь.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом говорится на сайте группы.

Группа обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и Федеральному совету Швейцарии.

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«Украинский гарнизон в Мариуполе взят в полное окружение несоизмеримым количеством российских войск. Более 70 суток военные, а также гражданские лица, у которых не было шансов выжить в оккупации, остаются в укрытии на заводе», — говорится в сообщении.

Группа добавила, что у людей нет доступа к воде, пище, лекарствам.

«Военные не могут пополнить запасы оружия. Их бомбят с воздуха, моря, суши. Бои не прекращаются ни на час. Битва за Мариуполь — это украинские Фермопилы. Но мы живем в гуманистическом ХХІ веке, и наша обязанность, долг всего цивилизованного мира — спасти 300 спартанцев Украины», — говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что история мировых войн знает многие примеры, когда стороны проявляли добрую волю и давали военным выйти из окружения.



«К сожалению, дипломатического ресурса Украины маловато для таких договоренностей», — говорится в сообщении.

Группа призвала европейских лидеров выступить третьей стороной в процедуре extraction.

«История не забудет ваших усилий. Украинская нация будет благодарить вас вечно», — говорится в сообщении.

Инициативная группа Первого декабря создана в 20-ю годовщину референдума о независимости Украины. В состав группы входят видные представители национальной интеллигенции: Владимир Ермоленко, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович и другие.



6 мая российские оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с завода Азовсталь. Один военный погиб, шесть получили ранения.

4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье. 3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали приехали в Запорожье.



Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар 2 мая говорил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь, который постоянно штурмуют и обстреливают российские оккупанты.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% зданий и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction («экстракции»).

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