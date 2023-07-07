В случае перерезания доступа РФ к югу Украины Азовское море может быть альтернативным путем снабжения — разведка Британии

7 июля, 10:23
Поделиться:
Российские военные корабли (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Российские военные корабли (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

В британской разведке заявили, что Азовское море может стать альтернативным путем военного снабжения, если сухопутные маршруты России к югу Украины будут прерваны.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, обнародованном в пятницу, 7 июля.

Разведчики отметили, что Азовское море является «жизненно важным» морским пространством для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями.

Видео дня

По данным британской разведки, созданный ВМС России Азовский военно-морской район со штабом в оккупированном Мариуполе, который подчиняется Черноморскому флоту, будет командовать восемью военными кораблями, включая три современных корвета Каракурт, которые могут запускать крылатые ракеты Калибр.

Читайте также:

Российские военные корабли (Фото:Агентство военных новостей/Гандаут через REUTERS) Боевые дельфины, белуги и тюлени: россияне увеличили количество морских млекопитающих для защиты военно-морского флота — разведка Британии

Сообщается, что Азовский военно-морской район, вероятно, сосредоточится на поддержке материально-технических и контрпартизанских задач, что освободит от этих них Черноморский флот и позволит ему сосредоточиться на ударных операциях на большие расстояния и размещении морской силы дальше за границу.

30 июня сообщалось, что российские оккупанты создали азовский военно-морской район со штабом во временно оккупированном Мариуполе.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Мариуполь Азовское море Черноморский флот РФ ВМС РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X