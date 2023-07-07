В случае перерезания доступа РФ к югу Украины Азовское море может быть альтернативным путем снабжения — разведка Британии 7 июля, 10:23 Российские военные корабли (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

В британской разведке заявили, что Азовское море может стать альтернативным путем военного снабжения, если сухопутные маршруты России к югу Украины будут прерваны.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, обнародованном в пятницу, 7 июля.

Разведчики отметили, что Азовское море является «жизненно важным» морским пространством для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями.

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По данным британской разведки, созданный ВМС России Азовский военно-морской район со штабом в оккупированном Мариуполе, который подчиняется Черноморскому флоту, будет командовать восемью военными кораблями, включая три современных корвета Каракурт, которые могут запускать крылатые ракеты Калибр.

Сообщается, что Азовский военно-морской район, вероятно, сосредоточится на поддержке материально-технических и контрпартизанских задач, что освободит от этих них Черноморский флот и позволит ему сосредоточиться на ударных операциях на большие расстояния и размещении морской силы дальше за границу.

30 июня сообщалось, что российские оккупанты создали азовский военно-морской район со штабом во временно оккупированном Мариуполе.