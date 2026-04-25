Переговоры Украины с Россией могут пройти в Азербайджане — Зеленский

25 апреля, 13:24
Google Читайте NV в Google
Владимир Зеленский встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым (Фото: Facebook/Ilham Aliyev)

Владимир Зеленский встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым (Фото: Facebook/Ilham Aliyev)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Баку заявил, что Киев готов провести переговоры с представителями государства-агрессора РФ в Азербайджане.

Об этом Зеленский сообщил во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для медиа в субботу, 25 апреля.

В частности Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к трехсторонним переговорам в присутствии США.

Реклама

Читайте также:
Украина экстрадировала в Азербайджан бывшего учителя, который приехал воевать на стороне РФ и попал в плен

«У нас были такие переговоры в Турции, в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — сказал президент Украины.

Читайте также:
Россия заплатит компенсации за сбитый в 2024-м ПВО РФ самолет Азербайджанских авиалиний

Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений по разным направлениям. В приоритете были вопросы обороны и энергетики.

Читайте также:
Ломает планы Кремлю. Сосед России готов увеличить поставки газа в Европу

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан и встретился с главой страны Ильхамом Алиевым.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Азербайджан Ильхам Алиев Владимир Зеленский мирные переговоры

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies