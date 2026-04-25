Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Баку заявил, что Киев готов провести переговоры с представителями государства-агрессора РФ в Азербайджане.

Об этом Зеленский сообщил во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для медиа в субботу, 25 апреля.

В частности Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к трехсторонним переговорам в присутствии США.

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«У нас были такие переговоры в Турции, в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — сказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений по разным направлениям. В приоритете были вопросы обороны и энергетики.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан и встретился с главой страны Ильхамом Алиевым.