Алиев заявил о подготовке иска против России из-за катастрофы самолета AZAL

Специалисты экстренной службы работают на месте крушения пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний вблизи города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)

Азербайджан готовится подать иск против Российской Федерации в связи с катастрофой самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , сообщает портал Minval.az.

По словам главы государства, обстоятельства инцидента являются «очевидными, как божий день». Он отметил, что в течение семи месяцев после трагедии Азербайджан не получил ни одного конкретного ответа от российской стороны.

Несмотря на неоднократные запросы Генеральной прокуратуры Азербайджана в Следственный комитет РФ, в ответ поступает лишь фраза: «ведется следствие».

Алиев раскритиковал такую позицию как неприемлемую и неэффективную и подтвердил намерение Баку обратиться в международные судебные инстанции.

Президент также привел пример расследования катастрофы малайзийского Боинга рейса MH17, которое длилось более десяти лет, и заявил, что Азербайджан готов ждать столько, сколько потребуется.

Страна настаивает на признании вины, привлечении к ответственности виновных в катастрофе, компенсации семьям погибших и возмещении убытков авиакомпании AZAL.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.