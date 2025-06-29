Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия

Азербайджан отменил проведение всех российских культурных мероприятий, организованных как государственными, так и частными организациями.

Об этом сообщило государственное азербайджанское агентство Азертадж со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

В Министерстве объяснили, что отмена российских культурных мероприятий связана с «преднамеренными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев из-за их этнической принадлежности в Свердловской области Российской Федерации», а также с тем, что подобные случаи в последнее время стали систематическими.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев утром 27 июня, «в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжелые телесные повреждения, а девять человек были задержаны».

«Мы ожидаем от российской стороны проведения немедленного расследования этого дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки», — заявили также в МИД Азербайджана.

28 июня российские СМИ сообщили, что накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, но некоторых отпустили после проведения следственных действий. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году. СМИ сообщили, что двое подозреваемых скончались.

29 июня российские СМИ сообщили, что подозреваемым избрали меры пресечения, задержанных обвиняют в убийствах и покушениях на жизнь, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах.