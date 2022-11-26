Азербайджан отказался от переговоров с Арменией из-за Макрона 26 ноября, 06:31 Эммануэль Макрон (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. Причиной стало желание Еревана привлечь к ней президента Франции Эммануэля Макрона.



Об этом сообщает DW.



«Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева — ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (председателя Европейского совета — ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может согласиться на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Он обосновал решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.

«Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью подверг критике Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не делали. После этого была известная резолюция Сената Франции, которая абсолютно неприемлема и оскорбительна», — сказал Алиев.

Дальше, по его словам, была еще одна «антиазербайджанская резолюция» Национальной ассамблеи Франции, а затем попытка Франции атаковать Баку через саммит Франкофонии.