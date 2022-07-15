Пригрозили ответом. Азербайджан обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху 15 июля, 21:53 Армия Азербайджана (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Армения нарушают соглашение об урегулировании войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По словам Алиева, минобороны России обещало обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня, но не сделало этого. Президент говорит, что Армения уклоняется от выполнения соглашения 2020 года, по которому страны прекратили войну за Нагорный Карабах, в частности отказывается выводить своих военных.

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Алиев жалуется, что Азербайджан поднимал этот вопрос и перед россиянами, но и они не помогли — несмотря на обещания.

«Мы — страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, пусть открыто об этом скажет. Мы будем знать, что нам делать в этом случае… Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить», — отметил глава государства.

С 13 ноября в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в нападении, а 16 и 17 ноября сообщили о потерях.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

В рамках данного договора Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района.

Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, а также линию соприкосновения сторон должны контролировать российские и турецкие военные.

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