Азербайджан обвинил Армению в обстрелах, Ереван отрицает

28 ноября, 01:53
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Флаг Азербайджана (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

Флаг Азербайджана (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах. В Ереване заявили, что это дезинформация.

Минобороны Азербайджана заявило, что огонь вели подразделения вооруженных сил Армении из стрелкового оружия 27 ноября с 15.45 по 16.55 с перерывами с позиций в направлении населенного пункта Ашаги Шорджа Басаркечярского района по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

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«Кроме того, 27 ноября с 11:30 по 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях», — говорится в сообщении.

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, принимали адекватные ответные меры», — добавили в ведомстве.

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В то же время Минобороны Армении заявило, что «Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию».

Армянское ведомство отметило: «Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует реальности».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Азербайджан Армения армяно-азербайджанская война

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