Азербайджан начал на границе с Ираном учения своих Сил спецназначения 2 ноября, 14:07 К учениям привлечены также авиация и артиллерийские подразделения (Фото:Report)

На фоне сообщений о подготовке Тегераном некоего "возмездия" рядом с иранской границей начались военные учения Сил специального назначения Азербайджана.

Об этом со ссылкой на Минобороны страны передает местный новостной портал Report.

По его данным, к маневрам привлечены также авиация и артиллерийские подразделения.

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«Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 2 ноября, иранские власти подняли красный «флаг мести» над мечетью Джамкаран в Куме и мавзолеем Шах-Черах в Ширазе.

Последний раз такое было перед ударом по американским базам в Ираке после ликвидации США командующего спецподразделения Аль-Кудс корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в январе 2020 году.

Ранее издание The Wall Street Journal, рассказало о сведениях, оказавшихся в распоряжении разведки Саудовской Аравии, согласно которым Иран готовит на нее атаку.

В ответ на это США заявили, что готовы встать на защиту своего партнера.

«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами», — отметили в Совет национальной безопасности Белого дома.

Поводом для атаки может быть освещение массовых антиправительственных протестов в Иране спутниковыми новостными каналами Саудовской Аравии.

«Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», — пригрозил ранее командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.

Помимо возможного конфликта с Саудовской Аравией, Иран ранее ввязался также и в войну России против Украины.

Известно, что Тегеран активно поставляет Москве дроны-камикадзе, а также планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.