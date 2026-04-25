Алиев: Баку и Киев имеют большой потенциал для совместного производства продукции ВПК

25 апреля, 16:24
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев с Владимиром Зеленским, 25 апреля 2026 года (Фото: Press Service of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с Владимиром Зеленским, 25 апреля 2026 года (Фото: Press Service of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку и Киев имеют значительный потенциал для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил в субботу, 25 апреля, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже есть очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и есть прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере», — сказал Алиев.

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Он подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Украиной базируется на сильной политической основе.

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«Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран», — отметил глава азербайджанского государства.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан и встретился с главой страны Ильхамом Алиевым.

Зеленский сообщал, что Киев и Баку подписали шесть соглашений по разным направлениям. В приоритете были вопросы обороны и энергетики.

Также он заявил, что Киев готов провести переговоры с представителями государства-агрессора РФ в Азербайджане.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Ильхам Алиев Азербайджан Владимир Зеленский Производство оружия ВПК

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