Новый конфликт Армении и Азербайджана. Ереван обратился к России за помощью, идут интенсивные обстрелы и бои — главное 13 сентября, 11:49 Армянский военнослужащий (Фото:Минобороны Армении / Facebook)

В ночь на 13 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь перешел в горячую фазу: стороны обвинили друг друга в обстрелах и подрывных действиях, официальный Ереван обратился за помощью к России и ОДКБ.

Первые сообщения из Еревана и Баку появились сразу после полуночи вторника, 13 сентября.

В Минобороны Армении заявили, что армия Азербайджана обстреляла армянские позиций по направлению трех приграничных городов (Горис, Сотк и Джермук). Огонь по территории Армении вели из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с беспилотников. В армянской армии есть погибшие и раненые, сообщил спикер военного ведомства Арам Торосян, не уточнив их число. Армянскую полицию и силы МЧС в районах «интенсивного обстрела» перевели в режим повышенной готовности.

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В то же время в Минобороны Азербайджана обвинили армянскую армию в «диверсиях» на трех направлениях азербайджано-армянской госграницы (Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском). Баку утверждает, что бои стали результатом «срочных мер» армии Азербайджана в ответ на попытку «заминировать пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии на разных направлениях». Азербайджан отверг версию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении, назвав ее «абсурдом», и обвинил Ереван в нагнетании обстановки на границе в последние недели. При этом Баку отрицает удары по гражданским объектам и инфраструктуре Армении, о чем заявили в Ереване. В то же время в Азербайджане подтвердили гибель неуточненного количества армянских военнослужащих.



Обострение конфликта быстро вышло за рамки регионального столкновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении, который принял решение обратиться за помощью к РФ, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и Совбезу ООН для урегулирования ситуации. Кроме того, главы МИД и Минобороны Армении провели телефонные со своими российскими «коллегами». Ереван обвиняет Баку в «широкомасштабной агрессии в отношении суверенной территории Армении».

Ранее в августе уже была зафиксирована новая вспышка конфликта в Нагорном Карабахе, в районе Лачинского коридора. Тогда Минобороны Азербайджана провело операцию Возмездие (якобы в отместку за гибель своего военнослужащего), ударив по армянским позициям с беспилотника. А Армения обвинила Баку в политике запугивания населения Нагорного Карабаха, «этнической чистке и ползучей оккупации» региона.

НВ следит за ситуацией вокруг нового витка противостояния.

Обострение конфликта Армении и Азербайджана — главное

11:50 Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее соглашение 2020 года по Нагорному Карабаху — Пашинян

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

«Вы помните, что секретарь Совета безопасности Армении и депутаты посетили Арцах [непризнанную Нагорно-Карабахскую республику], — заявил Пашинян, обращаясь сегодня к парламенту Армении. — Азербайджан пытается не допустить такие визиты, однако в трехстороннем заявлении от 9 ноября не зафиксировано, кому можно посещать Арцах, а кому — нет. Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, отправить его в архив».

Это соглашение после 44 дней войны осенью 2020 года подписали Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский диктатор Владимир Путин. Согласно ему, стороны согласились прекратить боевые действия, Азербайджан сохранил за собой завоеванные территории Нагорного Карабаха, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года. Кроме того, Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет. В частности российские силы разместились вдоль Лачинского коридора — шестикилометрового горного коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. С начала 90-х и до соглашения 2020 года этот коридор контролировали карабахские силы.

Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах — карта соглашения 2020 года:

Раздел территорий по итогам соглашения от 9-10 ноября 2020 года / Инфографика: Кавказский узел

11:29 Грузия заявила о готовности стать посредником, Турция призвала Армению «сосредоточиться на переговорах»



Грузия готова внести свой вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Об этом 13 сентября заявил председатель правящей партии Грузинская мечта — Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе.

Тем временем Мевлют Чавушоглу — министр иностранных дел Турции, которая поддержала Азербайджан в ходе войны 2020 года — созвонился с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Чавушоглу заявил, что Турция призывает Армению «прекратить провокации и сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках соглашения, достигнутого с Азербайджаном».

11:09 Атаки Азербайджана продолжаются, всего в Армении были атакованы семь направлений — Пашинян



Премьер-министр Армении в своем утреннем обращении к парламенту рассказал, что в полночь Азербайджан начал атаки армянской территории на четырех направлениях, «потом добавились еще два-три направления».

«На данный момент интенсивность боевых действий снизилась, но на одном-двух направлениях атаки Азербайджана продолжаются», — добавил Пашинян.

10:46 МИД Украины призвал украинцев не ездить в Нагорный Карабах и считает "ничтожным" посредничество России в конфликте

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе, избегать мест военной активности. Об этом сообщил НВ спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он также отметил, что Украина «внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении». Официальный Киев призывает стороны «к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ».

Также Николенко обратил внимание на то, что Украина считает «ничтожными» какие-либо посреднические усилия и усилия по поддержанию мира со стороны РФ. В МИД Украины подчеркивают, что в противостоянии Еревана и Баку Москва лишь «в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства».

10:40 В столкновениях погибло 49 армянских военных — Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с экстренным заявлением к парламенту страны. Он заявил, что в ходе новых столкновений погибло уже 49 армянских военнослужащих, эти данные еще не являются окончательными.

Пашинян также заявил, что утром 13 сентября интенсивность боевых действий снизилась.

10:31 Армения показала попытку войск Азербайджана продвинуться за пределами границы

Минобороны Армении обнародовало видео, на котором подразделения азербайджанской армии, как утверждается, «попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы».

«На видео запечатлен одна из таких попыток, в ходе которой противник, перейдя границу, приближается к армянским позициям, а затем, неся потери, вынужден вернуться на исходные позиции», — заявили в Ереване.

10:20 Договоренность о «шагах для стабилизации»: глава Минобороны Армении созвонился с Сергеем Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян утром 13 сентября провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщается на официальной странице армянского ведомства в Facebook.

Папикян рассказал Шойгу о «широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Республики Армения». Ереван утверждает, что Папикян и Шойгу достигли «договоренности предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации».

09:50 Азербайджанские СМИ пишут о «восстановлении режима прекращения огня»

Азербайджанское агентство Trend со ссылкой на свои источники сообщило, что с 09:15 якобы был «восстановлен» режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Подтверждения этой информации от официальных лиц пока нет.

При этом в азербайджанских СМИ новый виток конфликта называют не иначе как «провокацией Армении».

09:31 Армения заявляет о разрушениях гражданской инфраструктуры в обстрелянном селе Сотк

Здание администрации села Сотк на границе с Азербайджаном повреждено в результате обстрела азербайджанскими военными, несколько домов сожжены. Об этом во вторник сообщил глава поселка Севак Хачатрян.



«В результате ночного обстрела в Сотке повреждено здание администрации, несколько домов сожжены, в некоторых домах повреждены крыши и окна. Размер ущерба пока не ясен. В данный момент обстрел продолжается», — написал Хачатрян в Facebook.



08:05 «Позиционные бои» и обстрелы: ситуация на утро 13 сентября

По данным Минобороны Армении, по состоянию на 07:00 вторника по киевскому времени Азербайджан продолжает применять артиллерийские средства, БПЛА, минометы в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. На отдельных участках границы идут позиционные бои.



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