Взгляд нового хозяина. Китай считает, что военный имидж и авторитет России потерпели крах — СМИ 20 июня, 05:44 Флаги Китая и РФ (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Лидеры Китая заявляют, что в их глазах авторитет России и диктатора Владимира Путина упал после 15 месяцев неудачной войны против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР Чжоу Бо отметил, что ранее в Китае «восхищались» возможностями РФ достигать политических целей благодаря насилию.

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«Военный имидж и авторитет России потерпели крах», — заявил Бо.

Он считает, что планы и амбиции Путина не совпадают с реальностью, а диктатор будет вынужден как-то объяснить россиянами высокие потери в Украине.

«Это превратилось в войну, которой они не ожидали. Президент Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это», — заявил он.

В то же время, он считает, что страны Запада не будут в дальнейшем поддерживать Украину оружием в случае, если война затянется еще больше.