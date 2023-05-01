Автомобиль генпрокурора Болгарии пытались взорвать 1 мая, 18:40 Иван Гешев во время визита в Украину (Фото:Офіс Генерального Прокурора України)

В Болгарии пытались взорвать автомобиль генерального прокурора Ивана Гешева. На маршруте его кортежа заложили взрывное устройство.

Об этом сообщают болгарские ресурсы BGNES и bTV со ссылкой на министерство внутренних дел Болгарии.

Взрывчатку обнаружили на дороге между городом Самоковом и столицей Софией. По этой дороге ехал Иван Гешев с заместителем и другими коллегами. Бомбу взорвали перед автомобилем, обошлось без пострадавших.

Видео дня

Как сообщают СМИ, после взрыва поднялся огненный столб высотой 4—5 метров, а на дороге образовалась воронка глубиной 30—40 см и диаметром около трех метров.

В Болгарии было публично известно, что генпрокурор будет ехать в Турцию, но перед этим он решил посетить еще одно место, поэтому правоохранители проверяют, была ли утечка информации об изменении маршрута кортежа.

Заместитель генпрокурора Борислав Сарафов убежден, что Гешев «очевидно для кого-то был мишенью».

По предварительном данным экспертов, взрывчатка была по меньшей мере три килограмма в тротиловом эквиваленте и содержала разлетевшиеся и застрявшие в деревьях осколки. Правоохранители открыли производство по факту терроризма.