Автокефалия УПЦ поставила крест на неоимперском проекте России - архиепископ

Утверждение в Украине Единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать российский неоимперский проект, заявил архиепископ Евстратий (Зоря) в чате издание Главред.

Он также отметил, что утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю.

"Видимо, в Москве имеют надежду на то, что им удастся восстановить империю. Но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся", – отметил архиепископ.

Ранее сообщалось, что в РПЦ Вселенского патриарха назвали раскольником.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем через подготовку Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, упал в раскол.