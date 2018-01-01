Автокефалия на финишной прямой. Сколько в мире поместных церквей и какое место может получить Украинская церковь Сегодня, 11:49 289 Цей матеріал також доступний українською Первенство среди православных церквей принадлежит Константинополю Фото: Ecumenical Patriarchate/Facebook

15 декабря в Киеве состоится поместный Собор, на котором изберут предстоятеля Украинской православной церкви (или Православной церкви в Украине) и утвердят ее устав. Согласно логике, Украинская церковь получит 15 место в списке (диптихе) автокефальных церквей, формально став самой молодой из них. Скорее всего, предстоятель церкви будет носить титул митрополита.

Диптих (Δίπτυχον - сложенный вдвое) - список православных автокефальных и автономных церквей, составлен исходя из историко-политических реалий: древности церквей, хронологической последовательности провозглашения автокефалий, политического значения городов-кафедр первых епископов.

До Великой схизмы 1054 года существовала древняя "пентархия" - система пяти патриархатов: Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. После Великого раскола на первое место диптиха Православной Церкви перемистился патриарх Константинополя - Второго Рима.

По мере возникновения новых государств список пополнялся новыми поместными церквями. Отметим, что РПЦ пользуется своим диптихом, отличным от Константинопольского. При подготовке данного материала использовался греческий вариант диптиха.

В диптихе не учтена Американская православная церковь, получившая автокефалию от РПЦ в 1970 году, и с точки зрения Константинополя, являющаяся автономной частью Московского патриархата. Автокефалию Американской церкви признали лишь несколько поместных церквей. Также здесь не представлены автономные церкви в составе Вселенского и Иерусалимского патриархатов, а также РПЦ.

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В Православной Церкви насчитывается четыре древних патриархата, титул патриарха при создании новых церквей не дают уже более 1500 лет, исключением является лишь РПЦ. Как пишет издание Cerkvarium, согласно томосам Константинополя, Болгарская и Румынская церкви должны быть митрополиями, но фактически они - патриархаты.

Древние православные патриархаты

Константинопольский (Вселенский) патриархат

№1 в диптихе, основан в 381 году, кафедра: Стамбул, предстоятель - патриарх Варфоломей, юрисдикция: Турция, Крит, северо-восток Греции, Украина (по состоянию на декабрь 2018 года), диаспора по всему миру;

Александрийский патриархат

№2 в диптихе, основан в 42 году, кафедра: Александрия, предстоятель - патриарх (папа) Феодор ІІ, юрисдикция: вся Африка;

Антиохийский патриархат

№3 в диптихе, основан в 37 году, кафедра: Дамаск, предстоятель - патриарх Иоанн Х, юрисдикция: Сирия, Ливан, Ирак, страны Саудовского полуострова, Катар (оспаривается Иерусалимским патриархатом), диаспора в Северной Америке;

Иерусалимский патриархат

№4 в диптихе, основан в середине I века н.е., кафедра: Иерусалим, предстоятель - патриарх Феофил ІІІ, юрисдикция: Израиль, Иордания, Палестина, Катар (оспаривается Антиохийским патриархатом), Синай;

Поместные православные церкви

Российская православная церковь

№5 в диптихе, автокефалия самопровозглашена в 1448 году, признана в 1589 году, материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра: Москва, предстоятель - патриарх Кирилл, юрисдикция: Россия, Беларусь, Молдова (параллельно с Румынской церковью), Украина (оспаривается), Эстония и Финляндия (параллельно с Вселенским престолом), Центральная Азия, Северная Америка, Япония.

Сербская православная церковь

№6 в диптихе, основана в IX веке, автокефалия с 1219 года, материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра - Белград, предстоятель - патриарх Ириней, юрисдикция: Сербия, Черногория, Македония (оспаривается), Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, диаспора.

Румынская православная церковь

№7 в диптихе, основана в V веке, автокефалия с 1865 года, материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра - Бухарест, предстоятель - патриарх Даниил, юрисдикция: Румыния, Молдова (параллельно с РПЦ), диаспора.

Болгарская православная церковь

№8 в диптихе, основана в IX веке, автокефалия с 1872 года (признана Константинополем в 1945 году), материнская церковь - Константинопольский патриархат, предстоятель - патриарх Неофит, юрисдикция: Болгария, диаспора.

Грузинская православная церковь

№9 в диптихе, основана в 317 году, автокефалия с 486 года, материнская церковь - Антиохийский патриархат, кафедра: Тбилиси, предстоятель - патриарх Илия II, юрисдикция: Грузия, диаспора.

Кипрская православная церковь

№10 в диптихе, основана в середине I века, автокефалия с 431 года, материнская церковь - Антиохийский патриархат. Кафедра - Никосия, предстоятель - архиепископ Хризостом ІІ, юрисдикция: Кипр.

Элладская православная церковь

№11 в диптихе, основана в середине I века, автокефалия признана в 1850 году, материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра - Афины, предстоятель - архиепископ Иероним II, юрисдикция - Греция, кроме северных областей страны и Афона.

Албанская православная церковь

№12 в диптихе, основана в Х веке, автокефалия с 1937 года, материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра: Тирана, предстоятель - архиепископ Анастасий, юрисдикция - Албания.

Польская православная церковь

№13 в диптихе, основана в Х веке как часть Киевской митрополии, автокефалия с 1924 года,материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра: Варшава, предстоятель - митрополит Савва, юрисдикция: Польша, Южная Америка.

Православная церковь Чешских земель и Словакии

№14 в диптихе, основана в IХ веке, автокефалия с 1998 года,материнская церковь - Константинопольский патриархат. Кафедра: Пряшев (Словакия), предстоятель - архиепископ Ростислав, юрисдикция: Чехия и Словакия.