Автокефалия для Украинской церкви: в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата

В Стамбуле начинается трехдневное заседание синода Вселенского патриархата, во время которого ожидается официальное принятие решения относительно томоса для Украинской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата продлится до 29 ноября.

Во время Синода также будет определена дата Собора Украинской автокефальной православной церкви.

На синоде будет присутствовать представитель Украины - заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.