Австрия высылает четырех российских дипломатов — МИД 7 апреля, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Российских дипломатов продолжают высылать из европейских стран (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Австрия решила выслать из страны четырех российских дипломатов.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает МИД Австрии.

В ведомстве заявили, что дипломатов высылают из-за «деятельности, которая не отвечает их дипломатическому статусу».

Видео дня

Они должны покинуть Австрию до 12 апреля.

Ранее о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран. В том числе Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.