Объявили персонами нон грата. Австрия высылает четырех российских дипломатов

2 февраля, 10:39
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Флаг Австрии (Фото:stephengg/flickr)

Флаг Австрии (Фото:stephengg/flickr)

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до конца среды, 8 февраля.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии в четверг, 2 февраля.

Двое дипломатов работают в посольстве России, еще двое — в представительстве Москвы при ООН в Вене. В ведомстве заявили, что они вели себя «несовместимо» с их дипломатическим статусом и соглашением между ООН и Австрией. Как пишет The Guardian, часто так ссылаются если речь идет о делах, касающимся шпионажа.

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Дипломатическая высылка является редким явлением в нейтральной Австрии, у которой были тесные отношения с Москвой до полномасштабного вторжения России в Украину.

На прошлой неделе Эстония и Латвия решили выслать россиских послов и снизить уровень дипломатических отношений с РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=tXf11Zp6B7c
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Австрия Дипломатия Персона нон грата

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