Австрия высмеяла Орбана за скандальный шарф: Такой страны не существует уже 100 лет 23 ноября, 09:01 Виктор Орбан (Фото:Кадр видео Facebook/Orban Viktor)

Министерство иностранных дел Австрии с юмором отреагировало на появление венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе, на котором изображена карта «Великой Венгрии».



Об этом сообщает Kronen Zeitung.

«Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтания не существует уже около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности», — отметили в австрийском МИД.

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Дипломатические шаги в отношении Венгрии не планируются, так как к этому вопросу не относятся серьезно, добавили в ведомстве.

При этом австрийские политики не так спокойно восприняли скандальный поступок Орбана. В партии Зеленых заявили, что во время агрессивной войны России против Украины это было «провокационно и неприемлемо».

Правящая партия требует немедленных извинений от Орбана и посла Венгрии в Австрии Андора Надя.

В оппозиционной Социал-демократической партии требуют, чтобы МИД вызвал посла Венгрии.

«Этот исторический ревизионизм невыносим», — сказал представитель политсилы Йорг Лайхтфрид.

Накануне сообщалось, что Орбан во время товарищеского футбольного матча со сборных Венгрии и Греции в Будапеште появился на стадионе в шарфе с картой «Великой Венгрии» с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

В МИД Украины в ответ на это заявили, что ожидают извинений от Венгрии и опровержений посягательства на территориальную целостность Украины.

Сам Орбан в свое оправдание заявил, что не надо «видеть того, чего нет».