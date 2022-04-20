Австрия выслала российского атташе по вопросам обороны — СМИ

20 апреля, 06:31
Цей матеріал також доступний українською
Посольство Австрии в Москве будет продолжать работу (Фото:Fachdozent/pixabay)

Посольство Австрии в Москве будет продолжать работу (Фото:Fachdozent/pixabay)

Поддержи НВ

Среди четырех российских дипломатов-шпионов, высланных Австрией в начале апреля, был и атташе по вопросам обороны. Об этом пишет австрийское информационное агентство APA.

Война России против Украины - главные события 19 апреля

«Согласно российскому посольству, четверо российских дипломатов покинули Австрию еще до «необходимой даты». МИД Австрии на прошлой неделе раскрыл лица трех из этих четырех человек: атташе по вопросам обороны, вице-консул генерального консульства в Зальцбурге, первый секретарь посольства, также советник постоянного представителя при международных организациях Михаил Ульянов исчезли из опубликованного в Интернете списка аккредитованных российских дипломатов», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

В Минобороны Британии потребовали от российского военного атташе вывести войска РФ из Украины (Фото:@DefenceHQ) Минобороны Британии вызвало военного атташе РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину

Как отмечает агентство, в ответ на этот шаг Вены РФ сообщила, что высылает четырех австрийских дипломатов.

В австрийском МИДе заявили, что сожалеют по поводу такого решения Москвы, которое не имеет под собой никаких оснований, ведь австрийские дипломаты выполняли свои функции исключительно в рамках Венской конвенции. Посольство Австрии в Москве будет продолжать работу в интересах австрийцев в РФ и для поддержки каналов связи.

Читайте также:
Вопрос национальной безопасности. Италия выслала 30 российских дипломатов — министр
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Австрия Военный атташе Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X