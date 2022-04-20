Австрия выслала российского атташе по вопросам обороны — СМИ 20 апреля, 06:31 Цей матеріал також доступний українською Посольство Австрии в Москве будет продолжать работу (Фото:Fachdozent/pixabay)

Среди четырех российских дипломатов-шпионов, высланных Австрией в начале апреля, был и атташе по вопросам обороны. Об этом пишет австрийское информационное агентство APA.

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«Согласно российскому посольству, четверо российских дипломатов покинули Австрию еще до «необходимой даты». МИД Австрии на прошлой неделе раскрыл лица трех из этих четырех человек: атташе по вопросам обороны, вице-консул генерального консульства в Зальцбурге, первый секретарь посольства, также советник постоянного представителя при международных организациях Михаил Ульянов исчезли из опубликованного в Интернете списка аккредитованных российских дипломатов», — говорится в сообщении.

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Как отмечает агентство, в ответ на этот шаг Вены РФ сообщила, что высылает четырех австрийских дипломатов.

В австрийском МИДе заявили, что сожалеют по поводу такого решения Москвы, которое не имеет под собой никаких оснований, ведь австрийские дипломаты выполняли свои функции исключительно в рамках Венской конвенции. Посольство Австрии в Москве будет продолжать работу в интересах австрийцев в РФ и для поддержки каналов связи.

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