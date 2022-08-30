«Оборвет последние контакты». МИД Австрии против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ 30 августа, 12:27 Александр Шалленберг (Фото:Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что он против полного запрета на выдачу виз гражданам страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Die Welt.

«Мы не должны выплескивать ребенка вместе с водой из ванны, полный запрет на выдачу виз гражданам России полностью оборвал бы последние контакты с российским гражданским обществом», — сказал он.

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По его словам, если бы ЕС полностью заблокировал двери российского населения в Европу, это «только подогрело бы лагерный менталитет, пропагандируемый Кремлем».

Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время, другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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