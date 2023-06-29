Австрия против гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза — СМИ 29 июня, 19:38 Флаг Австрии (Фото:Jürgen Sieber / Pixabay)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите Евросоюза дал понять, что его страна и другие нейтральные страны не поддержат предложения дать Украине гарантии безопасности от имени ЕС, сообщает DW.

Нехаммер заявил, что Австрия выступит против предложения о принятии Евросоюзом обязательств о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, такую же позицию занимают Ирландия, Кипр и Мальта.

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«Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде гарантии безопасности (от имени Евросоюза, — ред.) не могут иметь места», — сказал Нехаммер.

Речь идет о предложениях некоторых членов ЕС выработать от имени Евросоюза гарантии безопасности для Украины, которые могли бы включать обещание военной помощи в случае нового нападения на нее. Такие обязательства относились бы ко всем странам ЕС, в том числе тем, которые придерживаются политики нейтралитета и не являются членами НАТО.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Европейский союз планирует предложить Украине договоренности по безопасности, чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России.