Австрия приняла постановление, признавшее Голодомор «ужасным преступлением» 18 декабря, 02:45 Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора в Украине (Фото:E. van M/Flickr)

В Австрии Национальный совет принял постановление, которым признал Голодомор 1932−1933 в Украине «ужасным преступлением» сталинского режима. Документ под названием О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения был принят единогласно.

Об этом пишет Укринформ.

В предложении по постановлению упоминается о праздновании 90-й годовщины Голодомора, который назван « жестоким голодом, который был намеренно и систематически спровоцирован Советским Союзом против гражданского населения, преимущественно на территории Украины в 1932-1933 годах и, по разным подсчетам, унес жизни от 3,5 до 7 млн человек».

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Также было отмечено, что в те времена « это ужасное преступление» было проигнорировано мировой общественностью, а одним из немногих западных деятелей, протестовавших против Голодомора в 1930-х годах, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.

Подписанты документа из разных парламентских партий заявили о своем признании « ужасного преступления Голодомора» и отметили важность вклада такого признания в анализ преступлений 20-го века как центрального элемента в осмыслении прошлого». Также в нем говорится об использование голода как оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины.

В принятом постановлении Национальный совет предлагает федеральному правительству, в частности федеральному министру европейских и международных дел, «продолжать и дальше в рамках проверенного австрийского пути диалога выступать за то, чтобы голод и дефицит не использовались как оружие против гражданского населения или как средство давления на правительства, а также подчеркивать параллели между историей и настоящим и осуждать соответствующие преступления».

Перед этим среди австрийских парламентариев состоялась дискуссия о том, называть ли геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. В поддержку определения « Геноцид» четко выступили в либеральной оппозиционной партии NEOS. Также представитель партии «Зеленые» (входит в правительственную коалицию) Ева Эрнст-Дзидзич заявила о том, что «с историко-политической точки зрения» это было преступление против человечности и геноцида.