Австрия присоединилась к созданию трибунала для преступлений РФ против Украины — Кулеба 16 марта, 19:43 Флаг Австрии (Фото:Fachdozent / pixabay)

Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Министр иностранных дел поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.

«С ростом их (государств-участников — ред.) числа растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности», — подчеркнул Кулеба.

2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.



Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.



Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.