Австрия присоединилась к созданию трибунала для преступлений РФ против Украины — Кулеба
Флаг Австрии (Фото:Fachdozent / pixabay)
Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Министр иностранных дел поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.
«С ростом их (государств-участников — ред.) числа растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности», — подчеркнул Кулеба.
2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.
Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.
Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.