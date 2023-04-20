Австрия присоединилась к программе разминирования в Украине

20 апреля, 03:37
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Александер Шалленберг (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Александер Шалленберг (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Австрия поддерживает гуманитарное разминирование в Украине. Страна приняла участие в Программе поддержки для Украины от ОБСЕ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Укринформу.

«Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине в рамках Программы поддержки для Украины от ОБСЕ», — говорится в сообщении.

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Глава МИД добавил, что Австрия рассматривает и другие варианты помочь Украине с разминированием.

Особое внимание австрийской поддержки сосредоточено на строительстве и восстановлении медицинской инфраструктуры.

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Шалленберг добавил, что с этой целью осенью прошлого года Австрия подписала рамочное соглашение на сумму 600 миллионов евро о строительстве и модернизации трех здравоохранительных учреждений.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ОБСЕ Австрия Разминирование Война в Украине Война России против Украины

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