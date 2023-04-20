Австрия присоединилась к программе разминирования в Украине
Александер Шалленберг (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)
Австрия поддерживает гуманитарное разминирование в Украине. Страна приняла участие в Программе поддержки для Украины от ОБСЕ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Укринформу.
«Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине в рамках Программы поддержки для Украины от ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Глава МИД добавил, что Австрия рассматривает и другие варианты помочь Украине с разминированием.
Особое внимание австрийской поддержки сосредоточено на строительстве и восстановлении медицинской инфраструктуры.
Шалленберг добавил, что с этой целью осенью прошлого года Австрия подписала рамочное соглашение на сумму 600 миллионов евро о строительстве и модернизации трех здравоохранительных учреждений.