Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста — СМИ

7 сентября, 18:38
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Флаг Австрии (Фото:Jürgen Sieber / Pixabay)

Флаг Австрии (Фото:Jürgen Sieber / Pixabay)

Власти Австрии не будут выдавать Украине мужчин призывного возраста, въехавших в страну после начала полномасштабного вторжения России, сообщает Exxpress, ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел страны.

«Мы никогда не стали бы это делать», — сказал спикер МВД, комментируя последнее требование украинской власти.

Он добавил, что «это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы этого никогда не сделали».

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«Поэтому несомненно, что ни один военнообязанный украинец, живущий в Австрии, не будет отправлен обратно на Родину», — сказал спикер МВД.

«Поэтому несомненно, что ни один военнообязанный украинец, живущий в Австрии, не будет отправлен обратно на Родину», — сказал спикер МВД.

По данным издания, в настоящее время в Австрии проживает 14 тысяч пригодных к военной службе украинцев.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военнообязанные Австрия Война России против Украины

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