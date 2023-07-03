Несмотря на нейтралитет Австрия не препятствует транзиту вооружения в Украину — глава МИД 3 июля, 07:00 Флаг Австрии (Фото:stephengg/flickr)

Австрия не препятствует транзиту военных оборудований и вооружений из Европейского союза в Украину через свою территорию. Это не нарушает нейтралитет государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью ORF.



По его словам, перевозка из одной в другую страну Евросоюза «всегда происходила без проблем».

Видео дня

Глава МИД Австрии, высказываясь о транзите через страну, отметил, что такие перевозки в Украину происходят согласно решению Совместной внешней и политики безопасности.

«Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия», — указал Шалленберг.

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите Евросоюза дал понять, что его страна и другие нейтральные страны не поддержат предложения дать Украине гарантии безопасности от имени ЕС.