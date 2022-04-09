Австрия будет ужесточать санкции против России, пока не закончится война — канцлер

9 апреля, 16:23
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности ужесточать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского союза, пока война не закончится. И сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последним», — сказал Нехаммер.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=_tshDT3tVb8

8 апреля ЕС утвердил новый пятый пакет санкций против РФ.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Австрия Санкции против России Карл Нехаммер Война России против Украины

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