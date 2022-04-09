Австрия будет ужесточать санкции против России, пока не закончится война — канцлер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности ужесточать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.
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Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского союза, пока война не закончится. И сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последним», — сказал Нехаммер.
8 апреля ЕС утвердил новый пятый пакет санкций против РФ.
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