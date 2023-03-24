Австрия арестует Путина в случае его появления в стране — министр Юстиции 24 марта, 21:56 Флаг Австрии (Фото:Fachdozent / pixabay)

В федеральном министерстве юстиции Австрии заявили, что исполнят ордер на арест российского президента Владимира Путина в случае его появления в стране.

Об этом сообщает Укринформ.

«Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы», — ответили в австрийском минюсте вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

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В ведомстве напомнили о том, что «в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира) МУС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств».

«Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть», — добавили в министерстве юстиции.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.