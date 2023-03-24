Австрия арестует Путина в случае его появления в стране — министр Юстиции

24 марта, 21:56
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Флаг Австрии (Фото:Fachdozent / pixabay)

Флаг Австрии (Фото:Fachdozent / pixabay)

В федеральном министерстве юстиции Австрии заявили, что исполнят ордер на арест российского президента Владимира Путина в случае его появления в стране.

Об этом сообщает Укринформ.

«Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы», — ответили в австрийском минюсте вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

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В ведомстве напомнили о том, что «в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира) МУС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств».

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«Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть», — добавили в министерстве юстиции.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Австрия Военные преступления РФ Война России против Украины

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