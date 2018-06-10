10 июня 2018, воскресенье

Австрийские мусульмане оспорят в суде решение правительства о закрытии мечетей и высылке имамов

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Одна из семи закрытых мечетей в Вене

Одна из семи закрытых мечетей в Вене

Лидер австрийского сообщества мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и высылке по меньшей мере 40 имамов.

Об этом сообщает BBC.

Олгун назвал решение правительства "оскорблением всех мусульман в Австрии", решением, которое "не может быть основано на догадках".

По его словам, власти не сообщили национальной мусульманской организации о причинах прекращения работы мечетей.

В рамках борьбы с радикальным политическим исламом власти Австрии заявили о намерении выдворить нескольких имамов и закрыть семь мечетей.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана назвала действия Вены "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".

"Меры, предпринимаемые австрийским премьер-министром, ведут мир к войне креста и полумесяца", - заявил Эрдоган.

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