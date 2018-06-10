Австрийские мусульмане оспорят в суде решение правительства о закрытии мечетей и высылке имамов

Лидер австрийского сообщества мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и высылке по меньшей мере 40 имамов.
Об этом сообщает BBC.
Олгун назвал решение правительства "оскорблением всех мусульман в Австрии", решением, которое "не может быть основано на догадках".
По его словам, власти не сообщили национальной мусульманской организации о причинах прекращения работы мечетей.
В рамках борьбы с радикальным политическим исламом власти Австрии заявили о намерении выдворить нескольких имамов и закрыть семь мечетей.
Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана назвала действия Вены "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".
"Меры, предпринимаемые австрийским премьер-министром, ведут мир к войне креста и полумесяца", - заявил Эрдоган.
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