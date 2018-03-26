Австрия заявляет о "миссии моста" и отказывает Брюсселю в высылке российских дипломатов

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Себастиан Курц и Владимир Путин во время визита канцлера Австрии в Москву 28 февраля

Себастиан Курц и Владимир Путин во время визита канцлера Австрии в Москву 28 февраля

Австрия не будет высылать российских дипломатов, вопреки заявлению Европейского совета по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Об этом к вечеру 26 марта написал в Twitter канцлер Австрии Себастиан Курц.

"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов", - написал он.

Вместе с тем Курц заявляет о намерении Австрии строить диалог с Москвой.

"Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", - добавил он.

На данный момент 21 страна уже объявила о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина.

Ранее Курц уже обещал бойкотировать дипломатическую изоляцию России по делу отравления в Солсбери. Он подчеркивал, что Австрия солидарна с Великобританией и четко осудила нападение, но руководство страны не готово к высылке российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел Австриисоздают отдел по делам России, также будет назначен дипломат для налаживания контактов с РФ.

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