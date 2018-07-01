Австрия переняла у Болгарии председательство в Совете ЕС

Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится полгода. Австрия главенствует в ЕС уже третий раз с 1995 года - момента вступления страны в блок.

Об этом сообщает пресс-служба австрийского председательства Совета ЕС.

"Австрия намерена взять на себя роль строителя мостов в Европе и уменьшить недавнюю напряженность. Нам важно укреплять доверие к ЕС и чтобы Европейский Союз мог выполнять свои большие задачи", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Председательство будет проходить под девизом "Европа, которая защищает". Правительство Австрии планирует сосредоточиться на безопасности и борьбе с нелегальной миграцией и стабильности в соседних странах, что означает поддержку усилий стран Западных Балкан по сближению с ЕС.

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Кроме того, Австрия будет выступать за укрепление принципа субсидиарности. Европейский Союз должен сосредоточить внимание на больших вопросах, требующих совместного решения, и уступать в меньших вопросах, когда государства-члены или регионы имеют лучшие возможности принимать решения.