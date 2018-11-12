Австрия арестовала 70-летнего шпиона. Он работал на российскую разведку с 1990-х

СМИ писали, что российский шпион в австрийской армии передавал Москве информацию о командовании НАТО

В Австрии, которая отказалась вместе с другими странами высылать российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери, разгорелся скандал после разоблачения 70-летнего российского шпиона. Оказалось, что австрийский полковник в отставке работал на российскую разведку с 1990-х годов.

НВ рассказывает, что известно о новом шпионском скандале.

Что известно о задержанном шпионе

9 ноября австрийские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Австрии сообщили о задержании 70-летнего экс-полковника Вооруженных сил страны из Зальцбурга по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990-х годов. Его имя не называют.

Согласно сообщению, задержанный передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, об австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. По данным СМИ, за шпионаж он получил около 300 тысяч евро.

Читайте также

"Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен", - заявили в Минобороны Австрии.

Шпион каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах "Юрием" и передавал ему секретные документы.

Информация, которую он собирал, касалась привычек и недостатков военного руководства НАТО

В Службе армейской контрразведки Австрии сообщили, что прекратить шпионаж полковника удалось после того, как российские спецслужбы передали ему сигнал, который австрийская сторона раскрыла.

10 ноября СМИ со ссылкой на бывших коллег российского шпиона сообщили, что он передавал Москве данные по НАТО и посещал курсы и семинары, организованные НАТО. Информация, которую он собирал, касалась привычек и недостатков военного руководства Альянса. Кроме того, он передавал Москве данные об их мнении относительно отдельных вопросов, настроений в кругах военных НАТО.

В этот же день СМИ со ссылкой на Минобороны Австрии сообщили, что подозреваемый дал признательные показания. При этом отмечалось, что полковник работал в центральном аппарате Минобороны Австрии, однако занимал там не очень высокую должность. Он не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, но мог сообщить в РФ об отношениях между высокопоставленными австрийскими чиновниками.

Кроме того, стало известно, что в ночь на 10 ноября шпион был арестован из-за вероятности побега и возможного совершения им преступлений. Ожидается, что ему предъявят обвинения в госизмене, за которую он может получить 10 лет лишения свободы.

Реакция австрийских властей на выявление шпиона

Выявление российского шпиона уже 9 ноября прокомментировали канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Минобороны страны Марио Кунасек.

Курц и Кунасек на пресс-конференции, посвященной разоблачению шпиона / Фото: EPA

"Это просто невозможно", - заявил Курц.

Канцлер также сообщил, что из-за шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию.

А министр обороны Австрии заявил, что намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу.

"Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима", - подчеркнул Кунасек.

По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа.

"Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны", - добавил министр. По его словам, определить, был ли задержанный единственным шпионом, пока невозможно.

Кто помог разоблачить шпиона

Во время совместной с канцлером пресс-конференции Кунасек сообщил, что информация о том, что задержанный полковник может быть шпионом, была получена от "партнерской европейской (разведывательной - ред.) службы".

Издание Profil сообщило, что Австрии передала информацию о шпионе "предположительно, Германия".

Шпион имел доступ к телефонным справочникам министерства, системам внутренней связи и графикам дежурств.

В то же время, издание Kleine Zeitung со ссылкой на собеседника в Минобороны Австрии сообщило, что информацию о шпионе Австрии передала Великобритания. Согласно сообщению источника издания, Британия передала данные о российском агенте с целью изменить отношение Вены к Москве, в частности, в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Газета напомнила, что Вена отказалась высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением.

Реакция России

Россия немедленно отреагировала на разоблачение в Австрии ее шпиона. 9 декабря МИД РФ вызвал посла Австрии в Москве Йоханнеса Айднера и выразил ему демарш.

В МИД РФ заявили о "недоумение" в связи с тем, что подозрения в шпионаже были вынесены в публичную плоскость вместо обсуждения российской и австрийской сторонами через "налаженные каналы диалога".

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер выходит из МИД РФ 9 ноября 2018 года / Фото: EPA

По словам российских дипломатов, предпринятые Веной шаги, основанные на "бездоказательных" подозрениях, уже привели к осложнению отношений между РФ и Австрией, которые "до последнего времени отличались позитивной динамикой".

"Посол обещал незамедлительно информировать о демарше свою столицу", - отметили в МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информация о задержании австрийского агента его "неприятно удивила".

При этом Лавров высказал претензию Австрии в связи с тем, что Вена не стала запрашивать соответствующую информацию у российских властей.

"Нас обвиняют, требуя публично извиниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно", - сказал российский министр.

Еще один шпион?

11 ноября 2018 года Kronen Zeitung сообщила, что в Австрии раскрыли еще одного шпиона России - сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

Отмечалось, что расследование в отношении контрразведчика ведется уже год.

Предположительно, сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву. Если подозрения подтвердятся, ему тоже будет грозить до 10 лет лишения свободы.

НВ