«РФ нагло отрицает вторжение». Австралия заблокировала строительство нового посольства России возле своего парламента 15 июня, 18:58 Флаг Австралии (Фото:Rebecca Lintz / Pixabay)

Австралия заблокировала строительство нового посольства России возле своего парламента из-за риска шпионажа.

Об этом сообщает BBC.

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что разведывательные службы дали «очень четкий совет по безопасности». Новый закон, специально разработанный для прекращения строительства, был принят 15 июня. Он не коснется уже действительных российских посольств. Новое законодательство также признает, что Россия может иметь право на финансовую компенсацию.

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С 2008 года Россия арендует участок земли примерно в 400 метрах от здания парламента. Россияне заложили фундамент для нового посольства, но стройка шла медленно. После начала полномасштабной войны России против Украині отношения между Австралией и РФ обострились, и австралийцы решили отменить разрешение на новое строительство.

В прошлом месяце Федеральный суд отклонил предварительную попытку расторгнуть договор аренды. Это побудило принять новое законодательство.

«Мы не ожидаем, что Россия может говорить о международном праве, учитывая, что она так последовательно и нагло отрицает вторжением в Украину», — сказал премьер Альбанезе.