Австралия ввела санкции против РФ: под ограничения попали 35 организаций и десять человек 20 июля, 11:31 Флаг Австралии (Фото:Rebecca Lintz / Pixabay)

Австралия ввела санкции против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десяти человек, в том числе российских министров и высокопоставленных чиновников и высшего военного руководства Беларуси.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Сообщается, что ограничения были введены с целью максимально повлиять на тех лиц и организации, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России в Украину.

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«Сегодняшние санкции подчеркивают приверженность Австралии сотрудничеству с партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее незаконную и аморальную войну», — заявила Вонг.



Согласно заявлению МИД Австралии, введенные санкции направлены против юридических и физических лиц, которые имеют экономическое и стратегическое значение для России, в частности под ограничения попали:

российские компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование для вооруженных сил России,

российские субъекты, занимающиеся атомной энергетикой и добычей ресурсов Арктики,

первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко,

основные российские оборонные предприятия, включая крупнейшего российского производителя военных вертолетов и его генерального директора,

белорусские высокопоставленные чиновники, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Мы поддерживаем народ Украины, который продолжает проявлять чрезвычайное мужество перед лицом жестокого вторжения России и неустанных нападений на гражданскую инфраструктуру», — отметил помощник министра иностранных дел.

Австралия уже приняла меры по взысканию убытков с России и наложила санкции на более 1100 человек и организаций, которые поддерживают вторжение в Украину.

2 октября Австралия ввела санкции против 28 высокопоставленных чиновников из РФ в ответ на российскую аннексию оккупированных украинских территорий.

3 декабря Австралия вместе со странами Большой поддержали порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

10 декабря правительство Австралии ввело дополнительные санкции против 13 физических и двух юридических лиц из России и Ирана.

26 июня 2023 года Австралия сообщила о предоставлении Украине пакета военной помощи на 73,5 миллиона долларов. Он включает 70 военных транспортных средств и артиллерийские боеприпасы.