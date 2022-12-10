За нарушение прав человека и вторжение в Украину. Австралия ввела санкции против Ирана и России

10 декабря, 11:53
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Правительство Австралии ввело санкции против лиц из Ирана, причастных к поставкам дронов, которые РФ использует в войне против Украины (Фото:Australian Embassy, Украина / Facebook)

Правительство Австралии ввело санкции против лиц из Ирана, причастных к поставкам дронов, которые РФ использует в войне против Украины (Фото:Australian Embassy, Украина / Facebook)

Правительство Австралии ввело санкции против 13 физических и двух юридических лиц из России и Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Санкции введены, в частности, против иранской полиции морали, Сил сопротивления Басидж и шести человек, причастных к жестокому подавлению протестов после смерти Махсы Амини и продолжению притеснений народа Ирана.

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Ограничения также были введены против семи российских граждан, причастных к покушению на убийство российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Кроме того, под санкции попали лица и компания из Ирана, причастные к поставкам дронов, используемых Россией в войне против Украины.

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«Австралия присоединяется к партнерам, чтобы объявить о дальнейших целевых финансовых санкциях против трех иранских физических лиц и одной компании, причастных к поставке беспилотников в Россию для использования против Украины. Россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры с намерением оставить украинский народ без энергии, тепла и воды в условиях низких зимних температур», — говорится в сообщении МИД страны.

В дипломатическом ведомстве добавили, что поставки беспилотников в Россию являются свидетельством той роли, которую Иран играет в дестабилизации глобальной безопасности.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Иран Австралия Санкции Война России против Украины

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