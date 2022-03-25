Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, Лукашенко и его семьи 25 марта, 11:13 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Правительство Австралии ввело санкции против российских пропагандистов из Russia Today и NewsFront, а также Александра Лукашенко и его семьи.

Правительство Австралии ввело санкции против российских пропагандистов, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи, передает Интерфакс-Украина.

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«Правительство Австралии также ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов и поставщиков дезинформации, в том числе старших редакторов из организаций Russia Today, Фонд стратегической культуры, Инфорос и NewsFront», — говорится в сообщении австралийского МИДа.

Также Австралия вводит санкции в отношении самопровозглашенного президента Беларуси и членов его семьи — жены и сына.

В правительстве Австралии вновь заявили о «неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Также санкции против России из-за войны в Украине ввела Япония. Санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу.