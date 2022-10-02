Австралия расширяет санкции против России в ответ на аннексию украинских территорий 2 октября, 12:15 Австралия расширяет санкции против России (Фото:Embassy of Ukraine в Австрии / Facebook)

Австралия ввела дополнительные санкции против 28 чиновников из РФ в ответ на российскую аннексию оккупированных украинских территорий.

«Эти дополнительные санкции ужесточают решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — говорится в сообщении на сайте австралийского МИД.

Видео дня

Среди включенных в список санкций есть организаторы псевдореферендумов на оккупированных территориях, российские чиновники, министры и представители оккупационных администраций. Им, в частности, запрещаются поездки в Австралию.

Также в МИД Австралии подчеркнули, что оккупированные российскими войсками регионы Украины суверенны и «ни один бутафорский референдум этого не изменит».

Кроме того, Австралия подала заявление в Международный суд (МС) о поддержке открытого Украиной дела о нарушении Россией Конвенции о предупреждении геноцида (конвенция).

Отмечается, что Австралия продолжает призывать Россию немедленно выполнить приказ МС от 16 марта 2022 года о немедленном выводе своих вооруженных сил из Украины.

«Наше вмешательство подчеркивает нашу приверженность соблюдению основных норм международного права и целостности Конвенции о геноциде», — подытожили в австралийском внешнеполитическом ведомстве.

30 сентября в Кремле состоялась церемония «принятия в состав России» марионеточных образований «ДНР» и «ЛНР», а также захваченных армией РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, "независимость" которых РФ признала накануне. Соответствующие "указы" об аннексии захваченных территорий Украины подписал российский диктатор Владимир Путин.

Этому предшествовали незаконные псевдореферендумы «за присоединение к РФ», которые Россия провела 23-28 сентября в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью создать повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума и аннексию украинских территорий.

В ответ на действия России Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России невозможны, пока РФ возглавляет Путин.

В то же время страны-партнеры, в частности, члены Большой семерки, осудили российскую аннексию оккупированных украинских территорий и пообещали ввести дополнительные санкции против России. Также решение Путина осудили в ЕС.

Некоторые страны, в том числе США, 30 сентября ввели новые санкции против России за аннексию украинских территорий.