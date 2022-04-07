Приближенные к Путину. Австралия введет санкции против 67 россиян — МИД 7 апреля, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Марис Пейн (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия вводит санкции против 67 россиян в связи с вторжением РФ в Украину.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает The Guardian.

«Сегодня я объявляю о введении еще 67 санкций в отношении российской элиты и олигархов, тех, кто близок к Путину, кто способствует и поддерживает его возмутительные действия», — сказала она.

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В конце марта стало известно, что правительство Австралии обложит дополнительной пошлиной в 35% импорт из России и Беларуси.

Решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет применяться в дополнение к общим ставкам пошлин, которые существуют в настоящее время



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