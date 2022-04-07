Приближенные к Путину. Австралия введет санкции против 67 россиян — МИД
Марис Пейн (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия вводит санкции против 67 россиян в связи с вторжением РФ в Украину.
Война России против Украины — главные события 7 апреля
Об этом сообщает The Guardian.
«Сегодня я объявляю о введении еще 67 санкций в отношении российской элиты и олигархов, тех, кто близок к Путину, кто способствует и поддерживает его возмутительные действия», — сказала она.
В конце марта стало известно, что правительство Австралии обложит дополнительной пошлиной в 35% импорт из России и Беларуси.
Решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет применяться в дополнение к общим ставкам пошлин, которые существуют в настоящее время
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.