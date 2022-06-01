Бушмастери и многое другое. Как Австралия помогает Украине оружием, а ее военные обучают украинцев в Великобритании им пользоваться 1 июня, 11:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии: войну в Украине здесь чувствуют очень остро (Фото:Reuters / AAP Pictures)

Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, рассказывает о том, как воспринимает эта страна российско-украинскую войну и что делать, чтобы ее остановить.

Хотя Австралия является страной, удаленной от любых конфликтов в Европе, находится в мире, где главным источником рисков является Китай, однако о войне в Украине там знают и говорят. Что именно говорят, как относятся и помогают ли украинской армии, НВ рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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— Какой австралийцы видят войну в Украине?

— Австралийцы воспринимают войну в Украине как битву Давида и Голиафа, и они на стороне Давида и воспринимают очень близко к сердцу. Например, три недели назад я познакомился с местным миллиардером Крисом Гарно, решившим собирать деньги для Украины. У меня был разговор с ним, и он сказал мне, что я первый украинец, которого он в жизни видит и слышит, и добавил, что дает свои личные 100 тыс. австралийских долларов и за месяц соберет где-то еще 2 млн среди своих друзей.

Я спросил его тогда, зачем это ему, он ведь даже украинцев никогда не видел? Он сказал, что с детства ненавидит хулиганов, позволяющих себе обижать меньшего и всегда на стороне правды.

Он настолько погрузился в вопрос Украины, что даже в официальной корреспонденции своей компании в конечной подписи приказал отмечать, что их компания поддерживает храбрый украинский народ. И это только один из многих примеров.

Местные люди живут христианскими ценностями и это тоже углубляет сочувствие к украинцам. Это особенно заметно на благотворительных марафонах в школах, парках городов, где собирают помощь украинцам. Эта искренность часто почти всегда до слез.

То, что войну в Украине ощущают очень остро, можно увидеть по СМИ, по реакциям публичных лиц, местных правительств, местных парламентов. Все это очень живое. Австралия находится в военном союзе с США и Великобританией. Во многом австралийцы зависят от военной помощи США, исторически связанные с Великобританией, внимательно смотрят на то, что делают их партнеры, и на этом фоне происходит их собственное вовлечение.

Но важны и исторические параллели. В конце апреля в Австралии празднуют день Анзака, это день чествования объединенных войск Австралии и Новой Зеландии, в который почитается память жертв Первой мировой и Второй мировой войн среди военных двух стран. Во время Первой мировой войны, когда суверенитет Австралии все еще оставался ограниченным, произошло так называемое Галлиполийское сражение, очень важное в отношении судьбы всей войны и судьбы Австралии. В этом сражении на территории Турции австралийские и новозеландские войска потерпели сокрушительное поражение, было очень много погибших. Считается, что именно эта трагедия побудила Австралию к стремлению своей государственности — через судьбу войска, из-за потерь, из-за боли. Находясь здесь, я часто привожу пример, что война, которая происходит в Украине восьмой год, к сожалению, через боль и потери, усиливает нашу идентичность и понимание того, кто мы, как когда-то усилила самоопределение Австралии.

— Что такое Россия для Австралии в современном восприятии? Изменяет ли российско-украинский конфликт баланс в регионе, к которому принадлежит Австралия?

— Относительно отношений Австралии и России они довольно ограничены. Австралия продавала в Россию алюминий, глинозем и бокситы и покупала немного нефти. Сейчас, конечно, они от нее отказались, ввели 35%-ные тарифы на продукцию из России и Беларуси и очень быстро ввели все санкции, им это не было тяжело.

Однако для Австралии важен Китай. Именно он сейчас может легко стать бенефициаром войны, при том что давно является для Австралии источником угрозы и оговорок. Фактически с 2016 между Австралией и Китаем ведется торговая война. Китай закрыл рынок для всей австралийской продукции. Ухудшает отношения и тот факт, что недавно Соломоновы острова подписали тайное соглашение о строительстве Китаем своей большой военной базы на территории островов, а это довольно близко к Австралии и также вызывает беспокойство. В регионе поэтому много союзов, которые должны его балансировать, один из них QUAD — диалог по безопасности, в который входят Австралия, Япония, Индия и США, цель которого сдерживать аппетиты Китая.

— Австралия сегодня помогает Украине оружием, в чем именно заключается помощь?

— Во-первых, нужно понимать, что в Австралии есть свои опытные вооруженные силы, участвовавшие в военных операциях в Ираке и других горячих точках. Сегодня австралийские военные, находящиеся в Великобритании, обучают украинских военных. Австралийцы также поставляют Украине оружие, сейчас на сумму около 225 млн. долларов. Поставляют бронетехнику, уже где-то 40 бушмастеров [Bushmaster — австралийский бронетранспортер] работает на украинском фронте, четырнадцать бронетраспортеров М113, также они предоставили семь гаубиц Howitzer, боеприпасы к ним, закупили для Украины противотанковое оружие, передают боевые дроны и дроны для разведки, оборудование для ядерной безопасности, много гуманитарной помощи.

— Как выглядит сегодня украинская диаспора Австралии и занимается ли помощью Украине?

— Украинцев, относящих себя к украинской диаспоре, около 40 тыс., даже есть федерация, объединяющая различные украинские союзы. Это старая диаспора, смыслом которой долгое время было сохраниться для возрождения независимости Украины. Тридцать лет назад цель была утрачена, поскольку страна появилась, а вот война, особенно последние три месяца, диаспору снова мобилизовала. Они давят на компании, работающие с Россией, пишут местным депутатам и проводят митинги, как и всюду по миру, потому что война активизировала всех.

К сожалению, руководство диаспорой концентрировано в большинстве своем в руках достаточно консервативных людей, принадлежащих к старым волнам диаспоры, они не воспринимают более энергичных современных диаспорян, и это тот вопрос, над которым мы работаем сейчас, — расширить активность диаспоры и привлечь тех, кто теряет понимание связей со страной, расширять социальный капитал.

— Как сегодня выглядит политика Австралии в отношении беженцев?

— Сейчас Австралия остается открытой для беженцев страной, правительство Австралии выдало около 7,5 тыс. виз, а въехало около 3,5 тыс. человек. Визы сейчас дают всем, квот нет. Каждый украинец, который сейчас подается на визу, чаще всего туристическую, очень быстро ее получает и может въезжать, а уже когда приехал — изменить свой статус на статус беженца в Австралии. Уровень поддержки украинцев в Австралии сейчас беспрецедентен, ну и приехало людей из Украины достаточно мало: если в Польше около 3 млн украинцев, то в Австралию прибыло где-то 3 тыс., а страна эта достаточно богатая, в каждом городе проводят фандрейзинг на Украину. Людям предоставляют жилье, выплачивают поддержку, оказывают психологическую помощь, помогают с оформлением детей в садики и школы. Австралия далеко, но в то же время очень рядом с украинской бедой.

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