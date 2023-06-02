Австралия в июле объявит новый пакет военной помощи Украине
Алексей Резников и Ричард Марлз (Фото:Oleksii Reznikov / Twitter)
Правительство Австралии в июле объявит очередной пакет военной помощи Украине.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Провел содержательную встречу с достопочтенным вице-премьер-министром — министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Очередной пакет помощи будет объявлен правительством Австралии в июле», — написал Резников.
Во время встречи министр также попросил Австралию рассмотреть возможность обучения украинских пилотов.
«Я попросил наших австралийских друзей рассмотреть возможность подготовки украинских пилотов, предоставления медицинских эвакуационных автомобилей и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками», — добавил Резников.
Кроме того, глава Минобороны пригласил Марлза посетить Украину.