Австралия в июле объявит новый пакет военной помощи Украине 2 июня, 20:14 Алексей Резников и Ричард Марлз (Фото:Oleksii Reznikov / Twitter)

Правительство Австралии в июле объявит очередной пакет военной помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Провел содержательную встречу с достопочтенным вице-премьер-министром — министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Очередной пакет помощи будет объявлен правительством Австралии в июле», — написал Резников.

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Во время встречи министр также попросил Австралию рассмотреть возможность обучения украинских пилотов.

«Я попросил наших австралийских друзей рассмотреть возможность подготовки украинских пилотов, предоставления медицинских эвакуационных автомобилей и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками», — добавил Резников.

Кроме того, глава Минобороны пригласил Марлза посетить Украину.