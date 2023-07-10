Австралия поможет защищать военные и гуманитарные поставки из Германии в Украину

10 июля, 17:46
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Флаг Австралии (Фото:Rebecca Lintz / Pixabay)

Флаг Австралии (Фото:Rebecca Lintz / Pixabay)

Австралия направит в Германию разведывательный самолет, который поможет обеспечить защиту поставок в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам чиновника, королевские ВВС Австралии планируют развернуть в Германии самолет E-7A Wedgetail на шесть месяцев. Его направят туда уже в октябре для защиты многонациональных логистических узлов, по которым Украине передают важную помощь.

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Самолет «поможет обеспечить непрерывное и бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину».

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«Мы поддерживаем народ Украины… Это война за верховенство международного права, за то, может ли большая страна пытаться навязать свою волю маленькой стране. Речь идет о национальном суверенитете. Речь идет о том, что народ Украины борется за защиту своей демократии и своего суверенитета», — отметил глава австралийского правительства.

Как отмечает The Guardian, австралийские официальные лица подчеркнули, что Wedgetail будет действовать в европейском воздушном пространстве, а не на территории Украины, России или Беларуси.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Австралия Гуманитарная помощь Война России против Украины

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