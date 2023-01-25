Австралия присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ 25 января, 23:20 Флаг Австралии (Фото:RebeccaLintzPhotography / pixabay)

Австралия присоединилась к странам, которые будут помогать в создании спецтрибунала по военным преступлениям россиян в Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

«Австралия присоединилась к основной группе партнеров, в частности, к Франции и Великобритании, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности за незаконное вторжение в Украину», — отметила она.

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19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.



Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

В конце сентября президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания специального международного трибунала.